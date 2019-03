Tweede fase van ‘t Hof van Waerloos gestart Marc Ceulemans

04 maart 2019

12u00 1

In aanwezigheid van burgemeester Bart Seldeslachts en directeur Jim Jansen van de zorg van CM Antwerpen werd hiervoor het startschot gegeven. Het gaat om 27 assistentiewoningen, langs de kant van de Grote Steenweg in Waarloos.



De eerste fase die ondertussen voltooid is, met het zicht op de Ferdinand Maesstraat, bestaat uit zeventien assistentiewoningen, waarvan er ondertussen twaalf bewoond zijn.

De bewoners zijn heel tevreden en geven alleen maar positieve commentaar.

“De groep hangt enorm aan elkaar, hoor ik bijna van alle familieleden. Velen onder hen woonden voorheen nog in een groot huis. Nu zijn ze heel tevreden dat ze in een ultramoderne flat wonen. Zorgverleenster Imke Van Mol doet geweldig haar best om de groep aaneen te laten groeien. Het is nu zelfs zover dat ze samen op eigen initiatief activiteiten organiseren. Onlangs bij het mooie weer zijn ze samen gaan wandelen”, zegt bouwheer Jan De Vocht.

De grootvader van Jan begon in zijn tijd met een kolenhandel op het pand van de vroegere brouwerij Spruyt tussen de Grote Steenweg en de Ferdinand Maesstraat. De zaak werd nadien overgenomen door de vader van Jan De Vocht, die de handel uitbreidde met andere activiteiten.

“Het idee om hier assistentiewoningen te bouwen, kwam van mijn vader”, zegt Jan De Vocht, voorheen zaakvoerder van het container- afvalbedrijf ‘De Vocht’ uit Rumst. Hij zag er tegenop dat hij naar de buurgemeenten en soms verder weg moest rijden om zijn familie en vrienden in een woonzorgcentrum te gaan bezoeken. Waarom in Waarloos geen assistentiewoningen te bouwen, dacht mijn vader”.

Het complex en de flats werden ingericht op maat van de bewoners. Naast de gezellige ontmoetingsruimte zijn de appartementen ingericht met een familiale en ruime ingerichte woonkamer.

Woonassistente Imke Van Mol van de CM, die door Jan werd aangetrokken, maakt de kring rond, als aanspreekpunt voor de bewoners.

Ook de moeder van Jan verblijft in één van de flats. “Ik merk dat ze hier zeer gelukkig is. Sinds dat ze hier woont, heb ik haar helemaal zien openbloeien. Wie weet, zal ik hier ook nog een plaatsje moeten reserveren om een gelukkige oude dag te hebben”, grapt Jan.

Met een oppervlakte van 100 vierkante meter voor een flat met twee, en 80 vierkante meter met één slaapkamer, zijn de flats ook opvallend ruim. “Ook dat vind ik belangrijk”, aldus Jan

De voltooiing van de tweede fase, zijde Grote Steenweg, is gepland eind dit jaar. Tussen de twee woonvleugels komt een grote gemeenschappelijke leefruimte. Je kan een bezoekje brengen of een kijkje gaan nemen in ’t Hof Van Waerloos tijdens de Dag van de Zorg op 17 maart.

Alle verdere info vind je op www.thofvanwaerloos.be