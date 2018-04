Twee weekends verkeershinder op E19 richting Brussel 19 april 2018

02u41 0 Kontich Op de E19 is er de komende twee weekends verkeershinder op de brug van de Pierstraat in de richting Brussel, ter hoogte van de op- en afrit nummer 7. Het Agentschap Wegen en Verkeer gaat er twee brugvoegen vernieuwen.

Elke werkfase start op vrijdag om 20 uur en eindigt op maandag om 5 uur. Vrijdagavond 20 april wordt de eerste fase uitgevoerd. De volgende fase volgt het weekend daarop, vanaf 27 april. Het verkeer richting Brussel beschikt tijdens beide weekends over twee versmalde rijstroken. De snelheid wordt beperkt tot 50 km per uur. Tijdens de eerste fase wordt de afrit naar Kontich afgesloten. Het verkeer kan dan de volgende afrit in Rumst nemen.





Brugvoegen

In de nacht van donderdag op vrijdag vinden er voorbereidende werken plaats. De hinder wordt zo klein mogelijk gehouden. De vernieuwing van de brugvoegen moet spoorvorming in het wegdek vermijden en het rijcomfort verbeteren. (CML)