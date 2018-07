Trucker zwaargewond bij frontale botsing 31 juli 2018

Op de Mechelsesteenweg (N1) in Waarloos is maandag een vrachtwagenchauffeur zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis na een frontale botsing op een andere vrachtwagen. Het ongeval gebeurde ter hoogte van discotheek Copacobana. Twee vrachtwagens botsten daar frontaal op elkaar.





Een chauffeur bleef ongedeerd maar de andere, een man van 38 jaar, geraakte gekneld in zijn voertuig en moest bevrijd worden. Hij werd met zware verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.





De Mechelsesteenweg werd in beide richtingen een tijdlang afgesloten voor verkeer. (PLA)