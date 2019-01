Tom Welslau (31) lijdt aan beenmergkanker "Ik leef nu al voor 95% op stamcellen van m'n vader" 2018 OM NOOIT TE VERGETEN | Na maanden zoeken toch donor gevonden Marc Ceulemans

03 januari 2019

15u29 0

De levenslustige Tom Welslau (31), die nooit om een grap of een lach verlegen zat, is al sinds zijn tienerjaren bekend in Kontich. Als basketspeler van - toen nog - BBC Kontich maar vooral als frontman van de metalcoreband Set Things Right. Het valt dan ook niet te verbazen dat op een benefiet in juni een massa volk opdaagde. Het doel: er moest zeer dringend een geschikte stamceldonor gevonden worden om het leven van Tom te redden.

