The Kids headliner op minifestival van ‘Lintfabriek Forever’ Marc Ceulemans

29 januari 2019

Het jeugdhuis ‘Lintfabriek Forever’ organiseert op zaterdag 2 februari een minifestival in de Magdalenazaal. Op de affiche staan optredens van The Kids, Your highness, Gravebrothers, Harry Gagger, Burning Mike & The Fire Fighter Muddler.

“De band The Kids is de headliner voor de editie 2019. Ze zijn het levende bewijs van de slogan ‘punk will never die”, klinkt het bij de organisatoren. Om 16 uur worden de eerste bezoekers verwacht. Om 3 uur wordt het einde aangekondigd.

Het jeugdhuis Lintfabriek werd in 1982 opgericht en wist eind de jaren negentig een internationale reputatie op te bouwen met optredens van bekende underground artiesten. Omwille van de brandveiligheid werd het pand op de Mechelsesteenweg eind 2007 gesloten.

Het toenmalige gemeentebestuur slaagde er niet in om een nieuw en geschikt onderkomen te vinden voor het legendarische jeugdhuis.

In 2010 ging Lintfabriek samenwerken met het andere Kontichse jeugdhuis Karick. Maar eind 2011 besliste het bestuur van Karick om de jeugdclub te sluiten en in vereffening te gaan.

Kaarten kosten 13,62 euro. Te bestellen via de website www.eventbrite.nl