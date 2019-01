Teller van de actie 11-11-11 staat voorlopig op 12.400 euro Marc Ceulemans

01 januari 2019

Een welgemeende dank van de vrijwilligers van de actie 11-11-11 voor de bewoners van Waarloos en Kontich-Kazerne. In Kontich-Kazerne werd er 2.370 euro opgehaald. In Waarloos was dat 1.874 euro.

Naast de ophaling bracht de boekenverkoop van de bib nog eens 2.000 euro op.

De Noord-Zuidquiz voegde daar 1.800 euro aan toe. En werd zo’n 4.000 euro ontvangen door rechtstreekse stortingen. Dit maakt dat de teller ongeveer op 12.400 euro staat.

Wie tijdens de dag van de ophaling niet thuis was of er niemand langs kwam, kan de actie nog steunen door een bedrag over te schrijven op het bankrekeningnummer BE64375-1029919-52 met de vermelding ‘Kontich’. Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar. Ten laatste in april ontvangt je een fiscaal attest.

