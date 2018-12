Tectum Groep expert in daken, neemt Belroof over Marc Ceulemans

07 december 2018

De Tectum Group die expert is in de constructie van daken, gevels en balustrades uit Antwerpen, gaat de Kontichse dakhandel Belroof, gevestigd op de Prins Boudewijnlaan, overnemen. Belroof zal vanaf volgend jaar functioneren onder de CPE-vlag. CPE–België met 7 vestigingen is een groothandel in daken en gevels.

“Dankzij deze nieuwe vestiging voor dak- en gevelgroothandel CPE, onderdeel van Tectum Group, kunnen Antwerpse klanten naast het CPE filiaal in Schoten, nu ook in Kontich terecht”, zegt Rudy Evens, Gedelegeerd Bestuurder van de Tectum Group.

Belroof werd opgericht in 2004 door Wim Hadermann. “Door de overname kunnen wij onze de bestaande klanten in de toekomst onze de gekende service, kennis en gedrevenheid blijven aanbieden. Ook het personeel blijft in dienst. Bovendien kunnen de klanten mee genieten van de schaalvoordelen van een grote groep met uitgebreid productgamma en aansluiten op de digitale evolutie die volop aan de gang is in de sector”, aldus Hadermann.

Deze lokale verankering maakt het voor CPE mogelijk om verder te groeien, niet alleen in de regio, maar ook in België en in Nederland.