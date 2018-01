Tankstation Linssen legt pompen droog ZAAKVOERDERS GAAN WEL VOORT MET HERSTELLING AUTO'S MARC CEULEMANS

24 januari 2018

02u53 0 Kontich De klanten van het bekende tankstation van Garage Linssen aan de Edegemse- steenweg, op het kruispunt met de Villermontstraat, zullen voortaan elders moeten gaan tanken. Na 26 jaar hebben de uitbaters het tankstation moeten sluiten. De komst van het verkeersplan en de werken op de steenweg waren er te veel aan. De aanpalende garage blijft wel open.

Als gevolg van de invoering van een nieuw verkeersplan in april 2015 is het doorgaand verkeer gecentraliseerd op enkele wegen. Daardoor waren vele handelszaken moeilijker te bereiken. In oktober 2015 volgde er een aanpassing en heeft de gemeente het verkeerscirculatieplan omgedoopt tot Vivo - verkeersplan. Het merendeel van de handelaars kon zich daar wel mee verzoenen.





De invoering van het Vivo- verkeersplan betekende voor de uitbaters van het benzinestation een eerste financiële streep door hun rekening. "De heraanleg van de Edegemsesteenweg gaf de definitieve doodsteek", zegt Dirk Linssen, die samen met Mirela Pocrnja-Linssen het station uitbaat. "Om een faillissement te vermijden, konden we niet anders dan te sluiten. Om aan de kost te komen, blijf ik in de aanpalende garage herstellingen uitvoeren aan voertuigen."





De uitbaters maakten het nieuws wereldkundig via de Facebookpagina 'ge zijt van Kontich als...' die 6.200 aangesloten leden telt. Op deze pagina bedanken ze ook de klanten die hun 26 jaar trouw zijn gebleven.





Concurrentie

Schepen Willem Wevers van Mobiliteit en Openbare Werken (N-VA) betreurt de sluiting. "Dergelijke kleine tankstations in woonwijken zie je minder en minder. Kontich en omgeving tellen bovendien heel wat tankstations, de concurrentie is groot", relativeert hij. Wevers, heeft toch bedenkingen bij de sluiting. "Dat er verkeersstromen verlegd zijn als gevolg van de invoering van het Vivo-plan klopt, maar langs dit tankstation komt nog steeds veel doorgaand verkeer. Dat wegenwerken een belangrijk nadeel vormen voor handelszaken is jammer. Maar er bestaan premies om de gederfde inkomsten gedeeltelijk te compenseren."





Het overgeven van het tankstation zien de uitbaters niet zitten. Dan moeten ze eerst voor 50.000 euro investeren. "Het is juist dat wij een compensatie krijgen voor het schadeverlies. Maar het bedrag is ontoereikend. Maandelijks bedragen onze vaste kosten 5.000 euro, die voor 2.400 euro worden gecompenseerd", reageert Dirks echtgenote Mirela.





Na de voltooiing van de Edegemsesteenweg zal de straat voor de bewoners en handelaars veel comfortabeler zijn. Er komen extra parkeerplaatsen, waardoor klanten voor de handelszaak kunnen parkeren.