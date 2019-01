Succesvolle nieuwjaarsreceptie in Kontich-Kazerne Marc Ceulemans

13 januari 2019

Dat de bewoners van Kontich-Kazerne een hechte band met elkaar vormen, getuigt de nieuwjaarsreceptie zaterdag, waar 250 mensen aan deelnamen. Ondanks het slechte weer mag het initiatief als zeer geslaagd beschouwd worden. Het was de vijfde maal dat het wijkoverleg een nieuwjaarsbegroeting organiseerde.

“Als Wijkoverleg willen we onze ambitienota die we in het kader van de verkiezingen aan alle partijen overmaakten, verder opvolgen. Bijzondere aandacht gaat naar verkeersveiligheid in de Meylweg, waar nu al mobiliteitsproblemen zijn. En met een bijkomende bioscoop als die er komt, zullen die zeker niet verminderen. Dit jaar organiseren we weer een openluchtfilm en een Kokaz-Koers”, verwoordde Joris Diricx van het wijkoverleg de wensen van de bewoners.