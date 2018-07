Subsidie voor 39 extra plaatsen in kinderopvang 28 juli 2018

Het OCMW is er zich van bewust dat er een groot tekort aan opvangplaatsen is die aan het gezinsinkomen gerelateerd zijn. "En daar willen we dringend iets aan doen", zegt OCMW-voorzitter Mia Wauters.





Kind en Gezin onderzocht welke gemeenten er nog in aanmerking komen voor subsidies. Daaruit blijkt dat Kontich werd opgenomen op de lijst van de geselecteerde gemeenten voor de uitbreiding van 39 kinderopvangplaatsen, voor groepsopvang met subsidies volgens het inkomenstarief.





"Wij hopen nu dat private kinderdagverblijven zich willen inschrijven zodat Kontich vanaf september al 39 nieuwe plaatsen kan aanbeieden", aldus nog Wauters.





