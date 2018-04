Studenten studeren voor bachelorproef in A-HA!-school 28 april 2018

Anneke Verbeeren, Gilla Marien en Aryana Olcas, drie laatstejaarsstudenten kleuteronderwijs aan de lerarenopleiding VIVES - campus Kortrijk komen voor hun bachelorproef studeren in de gemeentelijke kleuter- en lagere A-HA!-school.





Ze studeren op afstand omdat dit het best te combineren valt met hun werk en gezin. De keuze viel op de A-HA!-school in Kontich waar Gilla al 16 jaar werkt. In de week van 14 mei mogen ze hun ontwerpen uittesten. "Ons thema is een bewegingsgezinde basisschool. Uit onze literatuurstudie bleek dat kinderen over het algemeen te weinig gevarieerd bewegen. We willen de nadruk leggen op evenwicht, springen, klimmen, tuimelen en kruipen. Zo kunnen we onderzoeken hoe we kleuters gevarieerder kunnen laten bewegen op de speelplaats", klinkt het eensgezind bij de drie.





(CML)