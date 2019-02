Studenten 7e jaar Business bezorgen honderden kinderen een leuke dag Marc Ceulemans

24 februari 2019

Honderden kinderen hebben hun zaterdag kunnen uitleven op het springkastelenfestival in de refter van het Sint-Jozefinstituut. Terwijl hun ouders gerust in de cafetaria iets konden drinken of eten, werden hun kids opgevangen en in ’t oog gehouden door de leerlingen. Dus niets dan blije kinderen met vrolijke gezichten.

De organisatie verliep vlekkeloos en was grondig voorbereid.

“We hebben supergoed kunnen samenwerken, zelfs thuis. In het begin van het schooljaar konden we kiezen tussen een theoretische en praktische eindproef. De keuze was snel gemaakt. Het werd een springkastelenfestival met als naam ‘Springplaneet’, waarrond er wel enige discussie was.

Wij hadden het geluk dat wij de medewerking kregen van Guy Bekaert, leerkracht lichamelijke opvoeding die in zelfstandig bijberoep een firma in springkastelen runt. Voor de financiering konden we beroep doen op sponsors die we heel dankbaar zijn en uiteraard ook onze leerkrachten”, zegt Marc Janssen, leerling die verantwoordelijk is voor de groep marketing.