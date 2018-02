Streekvereniging Zuidrand wil regio doen schitteren 24 februari 2018

Om de schatten van hun regio te laten schitteren, bundelen Aartselaar, Borsbeek, Edegem, Hove, Kontich, Lint en Mortsel hun krachten in de gloednieuwe projectvereniging 'Zuidrand'. Ze werken daarbij nauw samen met de provincie en de Vlaamse Gemeenschap. Na een jaar hard werken achter de schermen staat de gloednieuwe streekvereniging nu klaar voor een sterke start.

De streekvereniging telt vijf enthousiaste medewerkers en zit in het oud-gemeentehuis van Kontich. Elk personeelslid bekommert zich om één of enkele van de verscheidende aspecten die de Zuidrand biedt.





Streekrand Zuidrand focust zich vooral op het natuurbehoud, landschapszorg, open ruimte, erfgoedbeheer, toerisme en cultuurbeleving in de aangesloten gemeenten.





Verder bundelt de vereniging de bestaande initiatieven in de zuidrand onder het dak van de nieuwe vereniging.





Azura

Het gaat om Azura (filmbank en beeldbank), 'Landschapspark Zuidrand', 'De Zuidrand, dat Smaakt!' en de structurele werking rond onroerend erfgoed. Voor dit jaar liggen er heel wat beloftevolle projecten op stapel. Zo zal er werk gemaakt worden van een gemeenschappelijk onroerend erfgoedbeleid en het ontsluiten van de Afga Gevaert-verhalen.





Receptenwedstrijd

Verder wordt er een streekreceptenwedstrijd georganiseerd. Het plattelandsontwikkelingsproject 'Boeren en Burgers' wordt in het leven geroepen. De smaakmakers uit de streek worden gepromoot.





Een nieuwe wandelkaart en een wandelapp moeten het wandelen aangenamer en éénvoudiger maken. En de open ruimte via trage wegen, speelweefselplekjes en natuur en landschapsprojecten, wordt versterkt.





