Streekvereniging Zuidrand speelt haar smakelijke troeven uit tijdens de ‘Week van de Smaak’

14 november 2018

Tijdens de ‘Week van de Smaak’ van 15 tot 25 november, zet Streekvereniging Zuidrand haar smakelijke troeven uit de regio in de kijker, in samenwerking met haar partners.

Een aantal Zuidrand-chefs gaan aan de slag met lokale en streekproducten in een uniek suggestie-menu.

Het is een uitgelezen kans om kennis te maken met culinaire zaken in de Zuidrand.

Vanaf 15 november kan je van de creatieve gerechten genieten bij horecapartners van de Streekvereniging Zuidrand.

Hiervoor kan je terecht bij Tisson Resto in Mortsel, Brasserie Hof Ter Linden in Edegem, Buurtbistro Soep ’t erin in Kontich, Jacqueline in Boechout, De Ganzenpoel in Kontich, Conblani-huiskamerrestaurant in Kontich en De Vondeling in Lint.

Of wat dacht je van een bijzonder zuurdesem ‘Boechouts Molenbrood’? Het is speciaal ambachtelijk gemaakt door Lina’s Bakkerij en daar ook te verkrijgen. Zie op linasbakkerij.be.

Verder zijn er in verscheidene gemeenten van de Zuidrand nog een aantal activiteiten te beleven die gekoppeld zijn aan lekkernijen.

In de bibliotheek van Mortsel kan je tijdens de openingsuren de tentoonstelling ‘Met Gevaert aan tafel’ bezoeken. Je kan er snuisteren in de vergeten menu’s van Lieven Gevaert.

Wil je proeven en eten bij een wandeling? In het weekeinde van 24 op 25 november kan je tijdens een bewegwijzerde wandeling een bezoek brengen aan handelaars en ondernemers in Hove. De wandelbrochure is te verkrijgen bij de 18 deelnemende handelaars, waar je ook van de gerechten kan proeven, al dan niet tegen een kleine vergoeding. Je kan de brochure ook afhalen bij het onthaal van de Cultuurdienst in het gemeentehuis van Hove.

Op 19 november kan je deelnemen aan een workshop over het maken van een gezonde lunchbox voor kind(eren). Afspraak in ‘Brouwerij Sint-Jan’, op het Sint-Jansplein om 14.30 uur. Deelname: 8 euro. Verdere info aan de Vrijetijdsbalie, uitwinkel@Kontich.be of telefoneren op het nr. 03/450.78.31.

Alle verdere informatie over de Week van de Smaak in de Zuidrand ontdek je vanaf donderdag 15 november op de website www.dezuidrand.be of volg op de facebookpagina en instagram ‘dezuidrand’.