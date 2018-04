Streekvereniging lanceert eerste wandelapp 07 april 2018

De Streekvereniging Zuidrand lanceert haar eerste wandelapp. Ideaal voor de paasvakantie, zeker nu het goed weer wordt. De app voert je naar de Kriekelaarhoeve voor een ijsje en lost het mysterie van de spoorwegontvoering op. "De Zuidrand ontwikkelde de interactieve Zuidrand-wandelapp speciaal voor gezinnen met weetgrage kinderen tussen 5 en 13 jaar. Zo kan je verder het verrassende natuurlijke en historische erfgoed van een mooie streek vlakbij huis ontdekken", geeft de Kontichse burgemeester Bart Seldeslaghs aan. De wandelapp kan je gratis downloaden in de Apple App-store of Google Play, als je zoekt op 'Zuidrand wandelapp'.





De twee volgende apps worden op 15 april gelanceerd. Het gaat om het mysterie van de vervloekte kasteeldochter in Edegem en het mysterie van de geheimzinnige ijskelder in Aartselaar. Voor meer info kan je contact nemen met Anke Spans, communicatiemedewerker communicatie en toerisme op 0496/12.40.58. (CML)