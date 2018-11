Stiefzusje gefilmd onder de douche: procureur eist 40 maanden cel Twintiger vervolgd voor voyeurisme en aanranding BJS

25 november 2018

De Antwerpse procureur vervolgt een 25-jarige man uit Mechelen voor voyeurisme en aanranding. Hij riskeert een voorwaardelijke celstraf van veertig maanden.

De feiten speelden zich af in Kontich en kwamen op 30 mei van dit jaar aan het licht nadat het slachtoffer, op dat moment nét 18 jaar, naar de politie was gestapt. Het slachtoffer was die dag wakker geworden omdat de beklaagde bij haar in bed was gekropen en haar had betast.

Het meisje had al langer een slecht gevoel bij de zoon van de nieuwe vriend van haar moeder. Zo verdween er regelmatig ongewassen ondergoed van haar. En één keer had ze de twintiger betrapt terwijl hij haar stiekem aan het filmen was.

De beklaagde ging na lang aarzelen over tot bekentenissen. Zo gaf hij toe dat hij een heel aantal naaktbeelden van zijn stiefzusje had gemaakt. Meestal filmde hij haar door het sleutelgat van de deur naar de badkamer.

De procureur eist 40 maanden cel met uitstel, gekoppeld aan voorwaarden. Zo werd een contactverbod en een psychologische behandeling voorgesteld.

Vonnis op 21 december.