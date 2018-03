Staatssecretaris wordt leerkracht voor één dag 07 maart 2018

Staatssecretaris voor Privacy Philippe De Backer (Open Vld) was gisterenochtend de leerkracht van dienst in het Sint-Jozefinstituut. Hij gaf les over veiligheid op sociale media aan meer dan 80 leerlingen. "Philippe De Backer bekeek samen met de leerlingen wat er op sociale media kan bekeken worden. De leerlingen stonden perplex over de informatie die de sociale media biedt. Sommigen zijn vast besloten om hun privacy-instellingen veiliger af te stellen", aldus godsdienstleraar Ivan Dockx, die de staatssecretaris uitnodigde. Voor de staatssecretaris is het heel belangrijk dat de leerlingen in de middelbare scholen bewust worden over de privacy. "Sociale media zijn niet meer weg te denken uit het dagelijks leven van jongeren. Ze staan op met Snapchat, lunchen met Instagram, maken hun huiswerk met Google, checken ondertussen Twitter en gaan slapen met Facebook. In plaats van de toepassingen te bannen, moeten we jongeren leren hoe ze ermee moeten omgaan", aldus De Backer. (CML)