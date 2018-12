Sportkampioenen gehuldigd op schaatspiste Marc Ceulemans

26 december 2018

Op de schaatspiste werden de sportkampioenen door de gemeentelijke Sportdienst en het gemeentebestuur van het afgelopen jaar gehuldigd.

De trofee van de sportverdienste werd toegekend aan Ida Van Rompaey. Sinds de jaren ’80 is zij actief bij de Gezinsbond. Ida staat nog steeds in voor de organisatie van verschillende activiteiten voor jong en oud. Zij was vele jaren actief lid bij volleybalclub Komart totdat zij de fakkel aan de jeugd heeft doorgegeven. Maar dat betekende niet het einde van haar volleybalcarrière. Zij is nu nog coach van een jonge damesploeg.

De titel van sportjongere ging naar Lien Plaum. Lien startte op 6 jarige leeftijd met Funky Dance bij Het DansAteljee. Al snel wilde ze graag meer en zo kwamen ballet, jazz en hiphop er na een tijdje bij. Acht jaar later volgt ze nu wekelijks 10 uur dansles bij Het DansAteljee in vele verschillende stijlen, waaronder jazz, ballet, pointes, modern, funk en hiphop.

Loranne Livens werd uitgeroepen tot sportvrouw 2018. Loranne groeide op in Rijschool Pronkenberg, een bloeiend bedrijf van haar ouders Ronny en Kris Livens-Hellemans.

Het paardrijden werd haar met de paplepel ingegeven. Loranne rijdt met haar zelf gefokte zevenjarige Aragon naar zeer sterke resultaten, nadat ze vorig jaar Belgisch kampioen bij de 6 jarigen werd en de finale van de elite cup in jumping Mechelen won.

De trofee van sportman 2018 was voor Jan Marckx. 15 jaar beoefent hij triatlon, waarvan sinds 10 jaar bij de Antwerpse club Atriac . Zijn hoofddoel dit jaar was de deelname aan de Ironman Zweden in Kalmar. Hij behaalde er de 9de plaats in de categorie M50-54 (230dln). Hij kwam hij 3 minuten en 35sec tekort om zich te plaatsen voor het WK Ironman in Hawaï, op een wedstrijd van 10 uur en 12minuten.

Sportploeg 2018 werd de damesploeg van K.Kontich FC. Vorig seizoen kroonden de dames van K. Kontich F.C. zich tot kampioen in 1e nationale.

De damesafdeling van K. Kontich F.C. werd amper 4 jaar geleden opnieuw opgestart, nadat Beneleague-avonturen bij Beerschot en R. Antwerp F.C. weinig succes kenden. Door deze titel kwam K. Kontich F.C. in theorie in aanmerking om deel te nemen aan de Superleague met tegenstanders als RSC Anderlecht, Racing Genk, Standard Luik, AA Gent, OH Leuven en KFC Heist. Maar finaal werd er beslist om deze stap niet te zetten.