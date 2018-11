Spoorwegberm Meylweg wordt fiets- en wandelweg Redactie

16 november 2018

13u20

Je kan binnenkort veilig en rustig fietsen en wandelen op een nieuwe fiets- en wandelverbinding. De weg ligt naast de spoorweg over een lengte van 600 meter, tussen de Meylweg en de fiets-o-strade Antwerpen-Mechelen.

Door de aftakking van de fietssnelweg wordt ook het station van Kontich sneller en veiliger bereikbaar vanuit dit deel van de gemeente Kontich.

“Het volledige traject heeft een nieuwe fundering gekregen met een toplaag in halfverharding geschikt voor wandelaars en fietsers.

Het tracé is maximaal aangepast aan het bestaande waardevolle groen zodat geen enkele struik of boom moest wijken voor de aanleg. Op de laagste plaatsen is de nieuwe weg opgehoogd en zijn nieuwe afwateringsgrachten gegraven, waardoor de route het ganse jaar toegankelijk blijft voor de ‘trage weggebruiker’”, legt schepen van Leefmilieu en Ruimte Ordening Wim Annaert (Dorpslijst Sander) uit.

De groenstorten werden door de gemeentelijke Groendienst opgeruimd. De vrijgekomen plaatsen worden in december beplant met streekeigen bomen en struiken.

Het verwerven van de grond verliep niet van een leien dakje. Natuurpunt moest zelfs ingeschakeld worden, opdat de berm door de gemeente kon verworven worden.

Op zondag 2 december om 11.00 uur, ter hoogte van de Meylweg, wordt iedereen uitgenodigd om de nieuwe fiets- en wandelverbinding officieel te openen en in te wandelen.