Sonja Birchen lijsttrekker voor sp.a 11 april 2018

02u55 0 Kontich De sp.a-afdeling heeft Sonja Brichen (53) gekozen als lijsttrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Sonja is de zus van Christel die al eerder gemeenteraadslid en provincieraadslid was.

Met Jorn Verbeeck heeft sp.a nu één zetel in de gemeenteraad. Maar Jorn ambieert omwille van zijn moeilijk te combineren dagtaak geen prominente plaats meer op de verkiezingslijst.





Sonja Birchen is ambitieus en streeft naar twee zitjes in de gemeenteraad. Ze wil het aantal vrouwen in de gemeenteraad doen stijgen. Daarnaast wil ze inzetten voor de bestrijding van de armoede en naar de gelijke behandeling van alle kinderen in Kontich.





Christel, die secretaris is van de Socialistische Vrouwenbeweging, zal hoogstwaarschijnlijk lijstduwer worden. (CML)