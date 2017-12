Sneeuwtelefoon is er tien maanden na goedkeuring nog steeds niet 02u38 0 Kontich De 'sneeuwtelefoon' in Kontich, een dienstverlening die senioren en sociaal behoeftigen moet ondersteunen bij het ruimen van sneeuw, is er nog steeds niet. Nochtans is het voorstel tien maanden geleden goedgekeurd.

Het was raadslid Peter Lambrechts (N-VA), lid van de meerderheid, die het voorstel indiende op de gemeenteraad van 20 februari 2017. "De nodige initiatieven zouden genomen worden om de modaliteiten uit te werken. We zijn inmiddels 10 maanden verder en de eerste winterprik is reeds voorbij, maar van het positieve voorstel is niets te merken", betreurt Marleen Van den Eynde (VB), die al sinds 2013 aandringt op het installeren van zo'n 'sneeuwtelefoon'.





"Wij laten dit dossier niet los. Maar we kregen te maken met tegenslag. De twee personeelsleden die voor de opdracht instonden om het initiatief uit te werken, zijn uitgevallen door ziekte. Wij hebben nu iemand anders aangeduid en we hopen dat die zo snel mogelijk het dossier rond krijgt. Ik vrees echter dat dit niet meer voor deze winter zal zijn. Een tweede aspect is het vinden van vrijwilligers. Daarom hebben we een vrijwilligerscoördinator aangeworven", legt waarnemend burgemeester Willem Wevers (N-VA) uit. (CML)