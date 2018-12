Sint ontvangt meer dan 300 kinderen Marc Ceulemans

02 december 2018

Net als vorige jaren zijn de Sint en zijn knechten ingegaan op de uitnodiging van het gemeentebestuur en de handelsvereniging VANK om de kindjes van Kontich, maar ook die van Waarloos en Kontich-Kazerne, persoonlijk te begroeten en hen te voorzien van leuk een geschenk, fruit en wat snoepgoed. Zelfs de bewoners van het woonzorgcentrum De Hazelaar werden niet vergeten.

Omstreeks 14.45 uur stonden een 30-tal kinderen de heilige man en zijn zwarte pieten al ongeduldig en vol spanning op te wachten aan het oud – gemeentehuis. Burgemeester Bart Seldeslachts slaagde erin de spanning wat te milderen door samen met de kinderen en ouders sinterklaasliederen te zingen.

Om 15 uur was het zover. De Sint en zijn twee helpers in het zwart, arriveerden aan het gemeentehuis in een Oldtimer. De begroeting met de kinderen en met de burgemeester en schepenen was zeer hartelijk en intens.

In de vroegere raadzaal boven kon de heilige man plaats nemen op zijn troon, gereed om de kinderen van klein tot groot te ontvangen. Ieder kind kreeg van de Sint ruim te tijd om een babbeltje te slaan. Het troonbezoek duurde maar liefst drie uur. Personeelsleden van de gemeente en leden van de VANK zorgden voor een vlotte organisatie.