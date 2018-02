Sint-Jozefinstituut in finale kunst- en techniekwedstrijd 23 februari 2018

02u45 0 Kontich Samen met een school uit Turnhout zitten de leerlingen van moderne 2 van het Sint-Jozefinstituut met hun project 'Deeltuinen' in de Belgische finale van kunst- en techiekwedstrijd 'Artcadia'.

Met tien andere scholen uit Nederland gaan zij nu strijden voor de winst tijdens de grote finale op 11 april.





Er waren 128 deelnemende scholen uit Nederland en België, die 323 creatieve projecten instuurden. 'Artcadia, Imagine your future' is een landelijke kunst- en techniekwedstrijd voor leerlingen in de afdelingen natuur, techniek en gezondheid. De leerlingen bevinden zich fictief in het jaar 2080.





Onder begeleiding van hun docent stellen ze zich voor wat de levenswijze in 2080 is.





Ine, Jitte, Yorunn en Thomas van moderne 2 hebben het project 'Deeltuinen' op gang getrokken. Zij gingen heel enthousiast aan de slag en meteen sloeg de vonk over naar de hele klas. "De vier hopen dat ze winnen, maar er zijn natuurlijk nog 12 kandidaten. Toch denken we dat ze een goede kans maken, maar het blijft natuurlijk spannend", zegt hun leerkracht Simon De Smet.





Als de leerlingen winnen, worden ze ook beloond met een reis naar de Poolse hoofdstad Warschau. (CML)