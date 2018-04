Sint-Jozefinstituut behaalt zilver in scholenwedstrijd 13 april 2018

02u38 0

Leerlingen uit het tweede middelbaar van het Sint-Jozefinstituut hebben zilver behaald in Artcadia, een scholenwedstrijd rond wetenschap en techniek. Ze presenteerden het concept 'Deeltuin', een app waarmee mensen met een tuin in contact kunnen komen met mensen zonder tuin. De app kan een sociale boost geven voor mensen met en zonder tuin en bovendien worden de tuinen zo beter onderhouden.





De wedstrijd werd georganiseerd door het ingenieurs- en adviesbureau Arcadis. De opdracht was een project te ontwikkelen over water, ruimte en natuur, gebouwen, mobiliteit en domeinen waarin Arcadis actief is. Twaalf scholen gingen naar de finale. Het project van het Sint-Jozefinstituut werd geselecteerd uit 364 inzendingen. De leerlingen presenteerden hun concept tijdens een slotevenement voor een jury in de Evoluon in Eindhoven.





De leerlingen zijn met een tweede plaats best tevreden. Ze wonnen een 3D-printer, die ze goed kunnen gebruiken. (CML)