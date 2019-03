Sint-Jozefinstituut achter slot en grendel na dreigement geschorste leerling die eerder al opstel over school shooting schreef Sander Bral

27 maart 2019

12u15 9 Kontich De toegangspoort van het Sint-Jozefinstituut in Kontich bleef woensdag in het slot. Na een bedreiging van een geschorste leerling vroeg de politie aan de school om de poort gesloten te houden. Leerlingen mochten enkel met begeleiding binnen en buiten. “Er is voor alle duidelijkheid nooit gevaar geweest, politie en school evalueren de situatie.”

‘Uitzonderlijk is de zwarte poort gesloten. Bel even’. Dat was er woensdagvoormiddag op een papier te lezen aan de toegangspoort van Sint-Jozef aan het Gemeenteplein van Kontich. Leerlingen mochten enkel onder begeleiding de school betreden en verlaten. Aanleiding was een bedreiging van een intussen meerderjarige student die er niet mee kan leven dat hij geschorst werd.

“Een jongen heeft opgeschept tegen zijn medestudenten na aanhoudende problemen in de school. Hij zei dat hij problemen zou komen maken op school, ondanks zijn schorsing tot na de paasvakantie”, bevestigt Dirk Fonteyne van de lokale politiezone HEKLA. “Er is nooit gevaar geweest, het ging om stoerdoenerij. Een evacuatie was niet nodig. De politie heeft preventief toezicht gehouden op de school. Nadat onze diensten vertrokken, hebben we gevraagd aan de schooldirectie om de poort voorlopig gesloten te houden. In samenspraak met de school zullen we de situatie verder opvolgen.”

Opstel over school shooting

De schooldirectie wilde woensdag niet reageren: “Alle communicatie verloopt via de lokale politie, waarmee we nauw samenwerken.”

Het gaat om dezelfde negentienjarige leerling die vorige week nog voor de rechtbank moest komen voor ernstige bedreigingen tegen zijn vorige school, OLVI in Boom. In een opstel schreef hij dat hij een schietpartij op school zou houden als hij nog maar drie weken te leven zou hebben. Hij riskeert zes maanden cel met uitstel.