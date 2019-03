Senioren willen meer politie op straat Marc Ceulemans

13 maart 2019

12u00 0 Kontich 41 procent van de senioren die deelnamen aan het seniorenbehoeftenonderzoek wil meer politie op straat. 20 procent vraagt betere voetpaden en 14,8 procent vraagt dat er meer openbaar vervoer komt.

27,5 procent wil meer rustbanken en 36,4 procent meer openbare toiletten. Maar niet alles is kommer en kwel. De deelnemers aan de enquête zijn zeer tevreden over de dienstverlening van het lokaal bestuur. De openingsuren, de toegankelijkheid bij de diensten en de houding van het personeel scoorden met 90 procent.

420 senioren vulden een anonieme vragenlijst in. Die werden door de dienst Vrije Tijd verwerkt. De resultaten ervan worden worden besproken in werktafels rond zorg, wonen en vrije tijd. De werktafels vinden plaats op dinsdag 26 maart van 13.30 tot 16 uur in zaal Het Halfdiep, Duffelsesteenweg 145 in Kontich.

Heb je interesse om mee rond een werktafel te zitten? Geef je gegevens door aan de vrijetijdsdienst via uitwinkel@kontich.be of het nummer 03/450.78.32.

Meer dan een kwart van de Kontichnaars zijn 60-plussers. Het gaat over bijna 5.700 mensen en dat aantal stijgt elk jaar.