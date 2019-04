Scouts vieren honderdjarig bestaan met optocht door het dorp Marc Ceulemans

18 april 2019

De scoutsgroep 28ste Sint-Maarten Kontich viert dit jaar zijn honderdste verjaardag. Naar aanleiding van deze gebeurtenis zijn er komend weekeinde heel wat festiviteiten voorzien. Met onder meer een optocht door het dorp

Die starten vrijdag vanaf 17 uur met afterworkparty, op de parking achter de tekenschool. Inkom via de Kruisschanslei. Ook wanneer de zon ondergaat wordt er verder gefuifd en gedanst tot in de vroege uurtjes. Eten en drank zijn tijdens het verloop van de fuif te bekomen tegen democratische prijzen.

Op zaterdag om 9 uur wordt er gestart met een optocht. Verzamelen is geblazen op de scoutsweide aan de Kruisschanslei. De tocht trekt door verschillende straten van Kontich en eindigt rond 13 uur op de weide. Tijdens de tocht kom je allerlei zaken te weten over de scouts. Op de weide geeft de burgemeester of een schepen een toespraak in het kader van de jubileum-editie.

Vanaf 13 uur is er randanimatie voorzien voor jong en oud. De weide is gevuld met gesjorde constructies. De leden brengen een spetterend show. Drank en eten wordt verkocht aan democratische prijzen.Het opendeurrestaurant opent om 17 uur. Daar kan je terecht voor een lekkere steak, tomaat-crevette of een curyworst.

Het feestweekeinde wordt om 20 uur afgesloten met een ongezien kampvuur op de weide. Als muziek wordt er gestart met coverbandjes, zoals de Oud-scoutsband en de Natte Gazette. Een zangstonde met scoutsliederen luidt het einde van de avond in. “Maar we zingen tot in de vroege uurtjes opdat heel België zou weten dat wij 100 jaar bestaan”, klinkt het bij de leiding. Meer info op www.scoutskontich.be of op de Facebookpagina ‘100 jaar scouts’.