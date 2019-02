Scouts vieren 100ste verjaardag met sjorwedstrijd Marc Ceulemans

21 februari 2019

12u00 0 Kontich De 28ste Sint-De Maarten Scoutsgroep bestaat dit werkjaar 100 jaar. En dat wordt uiteraard gevierd. Op zondag 24 februari wordt de spits afgebeten met een sjorwedstrijd, die plaatsvindt op de terreinen van de scouts. Iedereen is welkom.

Het was wijlen erenotaris Master Cols die in 1919 de groep stichtte. Na een aantal omzwervingen doorheen het dorp en parochie kreeg de groep omstreeks 1955 een vaste stek, op de weide aan de Kruisschanslei waar al snel de eerste lokalen werden opgericht.

“Het is dat complex dat tot op vandaag de vaste stek is van de groep. Het is overduidelijk dat de groep steeds een prominente rol vervuld heeft in de gemeentelijke jeugdwerking en dat duizenden jonge dorpsgenoten ooit mee achter deze vlag zijn opgestapt”, zegt Dirk Boone van de scouts.

Het hoogtepunt van de viering wordt de opendeurdag op paaszaterdag 20 april waar het publiek de werking in al hun glorie zal kunnen bewonderen en genieten van een voortreffelijk diner. Ook het jubelboek over 100 jaar scouts zal dan worden voorgesteld. In juli volgt er nog een feestelijke afsluiter met de jubelkampen.

De 27-koppige leiding staat elke zondag paraat om de bijna 200 leden een plezante namiddag te bezorgen. “Scouting is meer dan enkel ‘s zondags kampen bouwen, technieken oefenen, jezelf vuil maken en spelletjes spelen. Het draait ook om vriendschap, het gevoel van samen te horen en sterk te staan. Scouting? Da’s durven!” klinkt het bij de leiding.

Wil jij ook lid worden van Scouts Kontich? Neem dan contact op met de leiding via de telefoonnummers of mailadressen die je vindt op www.scoutskontich.be of ga op zondag eens naar scoutsweide.