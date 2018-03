Schoolrockfestival pakt uit met Nieuwe Lichting-finalist 14 maart 2018

02u53 0 Kontich De artiesten van de 31 editie van het Schoolrockfestival op 28 april in het Sint-Ritacollege zijn bekendgemaakt. "Nieuwe Lichting-finalist Danny Blue And The Old Socks, La Jungle, Teme Tan, Stikstof, Radikal Guru, Maverick In Een Discotheek, Borokov Borokov en Selder zullen de de leerlingen van hun sokken blazen", vertelt Li-Anke Jaskowiak van het Sint-Ritacollege.

"Dit jaar zal Schoolrock rond het thema 'vrienden' werken. Daarom is onze slogan: 'Friends have benefits'", aldus Jaskowiak.





De jongerengroep Danny Blue And The Old Socks, uit de Antwerpse Zuidrand, was nog niet zolang geleden een van de finalisten van De Nieuwe Lichting op Studio Brussel. Schoolrock wordt volledig georganiseerd door leerlingen van het 5e en 6e middelbaar. Ze worden begeleid door enkele leerkrachten.





4.000 bezoekers

De vorige jaren was Schoolrock goed voor meer dan 4.000 bezoekers, uit een grote regio rond Kontich. De jongeren besteden veel aandacht aan de veiligheid en aan het milieu.





De opbrengst gaat net zoals vorige jaren naar twee goede doelen, dit jaar zijn dat Shangrila Home en TEJO, een organisatie die kortdurende therapeutische en laagdrempelige jongeren tussen 10 en 20 jaar ondersteunt. (CML)





Inkomkaarten kan je vanaf nu verkrijgen bij de leerlingen van het Sint - Ritacollege tegen 12,5 euro. Aan de kassa betaal je 15 euro. Je kan ze ook online bestellen via www.schoolrockfestival.be.