Schoolpzichters voortaan vergoed 22 maart 2018

Gemachtigde opzichters die instaan voor de veiligheid aan de scholen zullen voortaan een vergoeding krijgen.





Tot nu werden deze taken ingevuld door de politie aangevuld door vrijwilligers en PWA'ers (Plaatselijk Werkagentschap). Maar door het overgaan van het PWA-systeem werd het moeilijk om nog voldoende kandidaten voor gemachtigd opzichter te vinden. De gemeente voorziet een jaarlijks budget van 6.500 euro. Voor een gemachtigd opzichter komt dat neer op 7,45 euro per uur, met een maximum van 1.334 euro per jaar. Voorwaarde is wel dat de gemachtigde opzichter zich wel op de openbare weg begeeft en niet zomaar aan de schoolpoort staat. (CML)