School wil 20.000 bomen in Sahel planten: leraar Marc Bellinkx is pas terug en vertelt over expeditie Marc Ceulemans

14 februari 2019

12u00 7 Kontich Op 1 februari vertrok Marc Bellinkx naar de Sahel, met een delegatie van ‘Ondernemers Zonder Grenzen’, als afgevaardigde van zijn school Sint-Jozefinstituut uit Kontich. Zijn taak bestond erin om op de site, waar de school meer dan 20.000 bomen wil laten planten, in kaart te brengen en het project pedagogisch verder uit te bouwen. Nu Marc terug is, wil hij zijn ervaringen met iedereen delen.

“Je kan het beschouwen als een antwoord op de actuele schreeuw om ‘te brossen voor meer bossen’. Zo klinkt het ook hier in de school”, zegt Marc Bellinkx.

Niet enkel het agrobos werd bezocht. Er stonden ook bezoeken gepland aan een varkenskwekerij, een acaciaverwerker, een eco-lodge en een Vlaams boerenbedrijf. Met het initiatief wil het Sint-Jozefinstituut zich voorbereiden op nieuwe leerplannen en eindtermen.

Parkranger

Voor Marc was het een reis vol wetenschappelijke ervaringen en indrukken. “Het wetenschappelijk onderzoek is nog niet helemaal afgerond. Een klein proefproject toont aan dat de omstandigheden bijzonder lastig zijn. Zelf kon ik vaststellen dat de aanpak én werkwijze zeer professioneel zijn.Door de samenwerking met een socioloog, geograaf en parkranger wordt niets aan het toeval overgelaten. Het opmeten van het terrein, gebruik van aanwezige meststoffen, kans op irrigatie, beworteling, interactie met de lokale en rondtrekkende bevolking en het aanbieden van onderwijs, geeft aan dat dit project uniek is in zijn soort”, ondervond Marc.

“Verder wordt er rekening gehouden met het soort van plantgoed dat het best is en mogen de cashcrops (handgewassen bestemd voor de export) niet marktverstorend gaan werken.”

“Goedkeurende blikken”

Marc kreeg uitgebreid de kans om te spreken met de lokale parkranger van de ‘Grote Groene Muur’ én de schoolmeester van het lokale schooltje. Met eigen ogen kon hij vaststellen hoe kinderen leerden om te gaan met diverse teelten en bomen. “Ook zij weten dat meer bomen een verbetering betekent voor hun eigen leefmilieu, in de ruime zin van het woord”, zegt Marc.

‘Plant een boom en geef zo Afrika meer zuurstof’, luidt de slagzin van Ondernemers Zonder Grenzen, die je volgens Marc letterlijk én figuurlijk kan afleiden.

“Ondernemers Zonder Grenzen bezocht ook een lokale fabriek die de arabicgum, afkomstig van Acacia Senegal, verwerkt. Ook hier werd het project op goedkeurende blikken onthaald. Vooral het respect voor de rondtrekkende veeboeren, een heikel probleem in de Sahelzone, viel in goede aarde”, aldus Marc.

Begin april als de speciale ploeg ter plaatse is, worden de voorbereidende werken uitgevoerd. Er worden halve maantjes gegraven. Dit is een waterretentie-systeem om de schaarse regen (200-400mm) op te vangen zodat de jonge zaailingen alle kansen krijgen. De zaden worden deels voor en vooral na het regenseizoen in augustus en september ingezaaid om de kans op overleven hoog te houden. Hierbij kan Ondernemers zonder Grenzen terugplooien op 11 jaar ervaring in Burkina Faso.

Ook het bezoek aan de varkenskwekerij voor exportvlees in kader van diaspora-projecten en enkele vormen van ecolodging (toerisme) stonden in het kader van ruimere ontwikkelingsmogelijkheden van Senegal. Marc zal als leraar alle informatie die heeft opgedaan, vertalen naar het vernieuwde onderwijs toe. Volgens collega’s, vrienden en kennissen zal Marc deze opdracht zeker ter harte nemen.