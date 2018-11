Schepencollege verbiedt optreden van voetbalrapper EZG in café Marc Ceulemans

27 november 2018

Normaal zou de rapper EZG (Even Zonder Grappen) vrijdag optreden in café De Wipschutter. Maar na negatief advies van de politiezone Hekla besliste het schepencollege het optreden te weigeren. Een supportersgroep van een voetbalploeg zou het optreden willen komen verstoren.

“Op sociale media is er door een bepaalde supportersgroep van een voetbalclub opgeroepen om het optreden dat café de Wipschutter organiseert, te komen verstoren. Op basis van deze info en het advies van de politie heeft het college van burgemeester en schepenen het evenement geweigerd. Het optreden laten doorgaan was een te groot veiligheidsrisico dat we als gemeentebestuur niet konden nemen”, zegt burgemeester Bart Seldeslachts (N-VA).

Organisator Michiel Claus heeft ondertussen een alternatief voor mensen en de fans die het optreden niet willen missen.

“Wij beseffen dat veel mensen naar dit optreden hebben uitgekeken. Maar we zijn welkom op zaterdag 19 januari in JC Bouckenborg in Merksem. De capaciteit is daar ook groter, dus er zijn zeker voldoende tickets beschikbaar. Gekochte tickets blijven geldig, mensen die hun kaart(en) terugbetaald willen, kunnen een mail sturen naar michiel@wipschutter.be”, aldus Michiel.

Organisator Michiel onthoudt zich van verdere commentaar. “Om de goede verstandhouding met politie en burgemeester niet te verzuren onthoud ik me van commentaar op ons “daadkrachtig” bestuur”, zegt hij.