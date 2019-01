Schepen ziet kantelmoment voor aanleg noordelijke verbindingsweg Marc Ceulemans

28 januari 2019

12u00 0

De meerderheid (N-VA, Open Vld) heeft de aanleg van de noordelijke verbindingsweg, die de N1 (gewestweg Antwerpen – Brussel) met de N171 en de E19 rechtstreeks verbindt, opgenomen in haar beleidsnota. Maar voor het zover is, hebben Kontich en ook Edegem de steun en medewerking nodig van de Vlaamse overheid.

“Hoewel er van onderhandelingen nog geen sprake is, zit er mogelijk een belangrijk kantelmoment aan te komen”, zegt schepen van Mobiliteit Willem Wevers (N-VA). “Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, heeft al wel geld voorzien om een studie op te starten voor de aanleg van de weg. Voor de studie zit ik begin februari samen met ambtenaren van het Vlaams Gewest.”

De gemeente Kontich snakt al lang naar een noordelijke verbindingsweg. Het verkeer dat nu door het centrum rijdt van en naar de E19, wordt dan omgeleid via deze verbindingsweg.

Al plannen in jaren 90

In de jaren ’90 was het de toenmalige burgemeester Jef Van Linden (CD&V) die samen met de intercommunale Igean al plannen smeedde voor een verbindingsweg tussen de N1 en de E19. Maar al vlug bleek dat de verbinding niet kon aangelegd worden, zonder medewerking van de Vlaamse overheid.

In 2009 slaagde voormalig burgemeester Luc Blommaerts (CD&V) via Minister Hilde Crevits (CD&V) toen bevoegd voor Mobiliteit, de weg te laten opnemen in het Masterplan 2020.

“In principe had de ‘omleidingsweg’ er al tegen volgend jaar moeten liggen. Maar door het referendum van de toenmalige burgemeester van Antwerpen Patrick Janssens (sp.a), werd het project opzijgeschoven en vertraagd. Nadien werd er een mobiliteitsplan voor de ganse provincie opgesteld, waarbij ook andere belangrijke wegen werden opgenomen”, verduidelijkt Luc Blommaerts de situatie.