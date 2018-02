Schepen Pieter Defoort (N-VA) zegt politiek na 6 jaar onverwacht vaarwel 23 februari 2018

Kontich Schepen Pieter Defoort (35) zet eind dit jaar een punt achter zijn korte, maar krachtige politieke loopbaan. Tijdens de huidige bestuursperiode is hij als schepen verantwoordelijk voor onder meer Sport en Financiën en is hij directielid bij financieringsintercommunale IKA.

Het afscheid van Pieter Defoort heeft naar eigen zeggen niets met partijpolitiek te maken. Hij werd in 2010 lid van N-VA. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2012 behaalde hij vanop de 4de plaats 326 voorkeurstemmen, maar hij zal dus niet deelnemen aan de verkiezingen van 2018.





"Het was een leuke en leerrijke ervaring. Ik heb de gemeente waar ik ben opgegroeid op een andere manier leren kennen en heb haar gedurende 6 jaar mee vorm kunnen geven. Maar nu is het tijd voor iets anders. Ik wil meer tijd besteden aan mijn echtgenote Jurryt en onze kinderen Maud (3) en Jasmijn (6). Daarnaast wil ik mij meer toeleggen op mijn functie bij een Big Four Consultancykantoor. Ik denk ook aan andere uitdagingen, zoals meer sporten en ooit wil ik nog een eigen bedrijfje uit de grond stampen", aldus de schepen.





Defoort verwierf vooral bekendheid door de installatie van een duurzame inox kuip in het gemeentelijk zwembad De Nachtegaal, waarvoor hij inspiratie haalde in Oostenrijk. Alleen de stad Tongeren is de gemeente Kontich hierin voorgegaan.





Schuld afgebouwd

Als schepen van Financiën slaagde hij er met het schepencollege (N-VA, Sander) in de gemeentelijke schuld tijdens deze legislatuur met 36 procent af te bouwen.





"Ik blijf mijn functie uiteraard met enthousiasme uitvoeren tot na de verkiezingen. Een schepenmandaat duurt 6 jaar. Net zoals bij een job in de bedrijfswereld, volstaat 6 jaar om je belangrijkste ideeën te verwezenlijken. Ik maak dan ook graag plaats voor anderen, met nieuwe ideeën voor Kontich-Waarloos." (CML)