Sander: "Open Vld slaat de bal mis"

De bewering van Open Vld dat de meerderheid (N-VA en Sander) een reeks beloofde projecten niet uitvoerde, in onze krant van woensdag, heeft Dorpslijst Sander doen steigeren. "Open Vld slaat de bal mis", klinkt het bij Sander. De partij weerlegt met een lange lijst de aantijgingen.





Zo zegt Sander onder meer dat er voor senioren wel degelijk gezorgd is. En verwijst naar de nieuwe serviceflats in het centrum van Waarloos die vergund werden en achter school De Schans en in de Tuinwijk.





"De bewering dat er geen nieuwe parkeerplaatsen in het centrum zijn bijgekomen, klopt niet", aldus schepen Joost Fillet. "Er is een nieuwe randparking met 74 plaatsen voorzien aan de Spoorwegstraat. We hebben op het Sint - Jansplein een flexibele parkeerruimte met verplaatsbare blokken gecreëerd."





"Voor de heraanleg van het Stationsplein staat de ontwerpstudie ingepland voor 2019. Het Sint-Jansplein zit samen met het Gemeenteplein en de Magdalenastraat in de ontwerpfase. Daarvoor zijn reeds bevragingen gebeurd bij de bevolking via een oproep", stipt schepen Fillet aan.





"De middelen om het openbaar domein beter te onderhouden, zijn er ook. Zo is de groendienst opgedeeld in wijkteams. Toen we beslisten over de extra middelen voor de aankoop van materiaal en voertuigen op CNG, was net Open VLD erg kritisch", besluit Fillet. (CML)