RUP voor site De Win aan Koningin Astridlaan Marc Ceulemans

01 maart 2019

17u21 1 Kontich Het gemeentebestuur gaat een Ruimtelijke Uitvoeringsplan op en rond de site van de firma De Win op de Koningin Astridlaan 54-56 opstellen.

Op een infovergadering stelde het schepencollege een eerste ontwerp van het plan voor. De betrokken eigenaars krijgen de mogelijkheid om het RUP bij te sturen, in het vooruitzicht van een definitief ontwerp. Vervolgens komt er een openbaar onderzoek, waarbij er bezwaren kunnen ingediend worden. Eens er een definitief plan is, zijn de betrokken eigenaars bij uitbreiding of verbouwing gebonden aan de regels die in het RUP zijn vastgelegd.

De firma De Win produceert ramen en deuren, zowel in aluminium als in hout. Het bedrijf werkt ook met onderaannemers. De firma heeft 21 personeelsleden op zijn loonlijst. “Voorlopig hebben wij geen concrete plannen om uit te breiden”, zegt zaakvoerder Jan De Win.