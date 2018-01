Rudi Vranckx vertelt over werk in oorlogsgebieden 27 januari 2018

Oorlogsjournalist bij de VRT Rudi Vranckx is ingegaan op de uitnodiging van Open Vld-afdeling Kontich en Waarloos, om te komen vertellen over zijn persoonlijke ervaringen in de vele oorlogsgebieden die hij de voorbije 30 jaar bezocht heeft. Op donderdag 1 februari om 20 uur brengt Rudi Vranckx hierover boeiende verhalen in zaal Het Halfdiep, Duffelsesteenweg 145 in Kontich. De inkom bedraagt 5 euro. De lokale Open Vld-afdeling schenkt de opbrengst van deze avond aan een Kontichs goed doel. Wie er nog bij wil zijn, moet zich wel haasten want de ticketverkoop loopt erg vlot. Tickets kunnen - zolang de voorraad strekt - aangevraagd worden via openvldkontichwaarloos@outlook.be. Aan de kassa zullen er alleszins géén tickets meer verkocht worden.