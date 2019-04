Rookstopgroep doet sigaret in de ban Marc Ceulemans

11 april 2019

12u00 2 Kontich Wil je graag stoppen met roken en lukt het niet op je eigen houtje? Dan ben je welkom in de nieuwe ‘rookstopgroep Kontich’. Tijdens een lessenreeks wordt er in groep gestreefd naar een rookstop, waar je tevens elkaar kan motiveren.

De groep komt op 8 maandagen bij elkaar, telkens van 19 tot 19.45 uur: op 29 april, 6 mei, 13 mei, 20 mei, 27 mei, 3 juni, 17 juni en op een maandag om af te spreken met de deelnemers. De lessen vinden plaats in Buurthuis Den Alf, Holle Weg 2 in Kontich-Kazerne.

De deelname bedraagt 16 euro voor een totaal pakket of 2 euro per sessie voor deelnemers met een verhoogde tegemoetkoming. Deelnemers zonder verhoogde tegemoetkoming betalen 60 euro of 7,5 euro per sessie. Als dit bedrag je wegens een klein budget belet om deel te nemen, kan je contact opnemen met de dienst Gezel van het OCMW, Gemeenteplein 1. Bij deze dienst kan je je ook laten inschrijven, een vereiste om deel te nemen. Je kan telefoneren op het nummer 03/246.25.92 of mailen naar gezel@kontich.be.