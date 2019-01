Reus Contios eregast tijdens opening van vernieuwd gemeentehuis Marc Ceulemans

31 januari 2019

12u00 5 Kontich De Kontichse Reus Contios is eregast tijdens de officiële inhuldiging van het vernieuwde gemeentehuis op 8 en 9 februari.

“In het huis waar elke Kontichnaar welkom is, daar hoort reus Contius zeker bij. Sinds zijn ontstaan in 2012 maakte de werkgroep REUZENplan samen met reus, vele verbindingen van samenwerking met verschillende verenigingen, scholen en kunstenaars uit Kontich en omstreken. In 2016 werd Contios, gesteund door vele burgers en het gemeentebestuur, ingeschreven in het volksregister van Kontich in aanwezigheid van zijn peter Jeroen Olyslaegers”, zegt Bruno Stappaerts, de geestelijke vader van Contios.

Ter gelegenheid van de opening van het gemeentehuis op het Gemeenteplein zal Reus Contios een week lang, een symbolische steunpilaar vormen aan de buitengevel van het gemeentehuis. Een gigantische spiegel zal de aanwezigheid van Contios nog accentueren. Iedereen is welkom op één van de 6 rondleidingen op 9 februari, die om het uur starten tussen 10 en 15 uur. Inschrijven voor een rondleiding kan via info@kontich.be.