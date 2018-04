Rechter beslist: auto's mogen weer in Altenapark 13 april 2018

02u22 0 Kontich De Altenaschool heeft van de vrederechter gisteren gelijk gekregen. Zij had een zaak aangespannen tegen het gemeentebestuur nadat die in januari 2017 de weg naar school langs het Altenapark had afgesloten voor auto's.

Er volgde toen meteen protest van de ouders die hun kinderen met de auto naar 't school brachten. Het schoolbestuur verwees naar de akte van aankoop waarin staat dat er door het park naar de school een autotoegang is voorzien.





Dwangsom

De vrederechter verplichtte de gemeente gisteren de doorgang in het park onmiddellijk open te stellen, met een dwangsom van 2.000 euro als een wagen zou worden tegengehouden. Na de uitspraak heeft het schepencollege de verbodsborden onmiddellijk weggehaald.





Burgemeester Bart Seldeslachts (N-VA) beklemtoont dat de verbodsborden er in hoofdzaak zijn gekomen door de werken aan het Altena-landhuis, waardoor de doorgang moeilijk en gevaarlijk werd.





"Het schepencollege legt zich neer bij de uitspraak van de vrederechter. Het zou dwaas zijn om hiertegen in beroep te gaan. De werken zijn trouwens bijna voltooid. Meer zelfs: er komt een extra verlichte doorgangsweg", aldus de burgemeester.