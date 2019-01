Project Oude Spoorwegberm beloond met 50.000 euro Marc Ceulemans

23 januari 2019

12u00 0

Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw besliste de gemeente Kontich als provinciale laureaat, een toelage toe te kennen van maar liefst 50.000 euro voor de realisatie van het Natuur-in-de-buurt project ‘Blauwgroen park Spoor Natuurlijk’.

Dit project behelst de oude spoorwegberm dat als een groen lint de gemeente van noord naar zuid dwarst en zo een ecologische corridor vormt tussen de Antwerpse Zuidrand en de Netevallei. “Vorselaar was de andere laureaat. Maar de competitie winnen is uiteraard een schitterend cadeau en bovendien een terechte erkenning voor het gevoerde groenbeleid. Het is ook het resultaat van een lang inspraak- en participatietraject waar we samengewerkt hebben met buurtbewoners en jeugd om uiteindelijk een heel sterk dossier in te dienen”, aldus Wim Annaert, bezieler van het project, voormalig schepen van Mileu en lid van Natuurpunt.

Deze subsidie zal aangewend worden om het deel tussen de gewestweg N1 en Kruisschanslei te transformeren tot een meer beleefbare natuur midden in het centrum.

“Het is de bedoeling om ecologie en biodiversiteit te versterken en ook de totale beleefbaarheid te verhogen met de aanleg van spel- en belevingszones, integratie met het aangrenzende speelterrein en een extra ruimte voor water om zo een klimaatrobuuste groenblauwe structuur te krijgen midden in het centrum”, vult Wim Annaert nog aan