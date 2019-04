Project ‘Natuur in je buurt’ provinciaal laureaat Marc Ceulemans

02 april 2019

Het Lokaal Bestuur van Kontich is erg opgetogen met de gewonnen 50.000 euro subsidie als provinciaal laureaat ‘Natuur in je buurt’ voor haar ingediend project ‘Blauwgroen Park Spoor Natuurlijk’.

Het project gaat over de herinrichting van de Oude Spoorwegberm tussen de Mechelsesteenweg en de Kruisschranslei. “Deze eerder verwaarloosde plek met tal van sluikstorten verdiend beter. Met dit subsidiebedrag zal de uitvoering van de plannen nu snel volgen. De omgevingsvergunning is eind vorig jaar al goedgekeurd. Als er een geschikte aannemer gevonden wordt kan de schop dit jaar nog in de grond”, klinkt het bij de gemeente.

De buurt en de jeugd werden bij het ontwerp van het project betrokken.Een workshop voor kinderen, uitgewerkt met jeugddienst en –raad verzamelde specifieke ideeën op hun maat.In september vorig jaar besloot de gemeente het project in te dienen om alzo de subsidies te kunnen bemachtigen.