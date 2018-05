Picknicken op Altenaweike 18 mei 2018

Op pinkstermaandag 21 mei tussen 12 en 15 uur organiseert Wijkwerking Altenawijk een picknick op 't Altenaweike, Altenastraat 30, Kontich. Breng zelf een dekentje mee en een picknickmand of frigobox. Zit je liever niet op het gras, breng dan plooitafeltje en strandstoeltje mee. Een parasol, een gitaar, een kubbspel? Het mag allemaal. Kinderen kunnen zich uitleven op een springkasteel. Iedereen is welkom. De inkom is gratis. Je hoeft niet op voorhand in te schrijven. Wijkwerking Altenawijk trakteert je op een gratis glas cava of fruitsap aan 't Wawavanneke. (CML)