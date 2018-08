Personeelsleden Burgerzaken te bereiken op één e - mailadres 11 augustus 2018

Voortaan zijn alle personeelsleden van de dienst Burgerzaken elektronisch te bereiken op burgerzaken@kontich.be. Handig, duidelijk en snel.





De verschillende andere mailadressen zijn niet meer in gebruik.





De vroegere 'burgerlijke stand' is wellicht de dienst waarmee je het meest mee te maken hebt.





Je bekomt er alle info over de belangrijkste gebeurtenissen in het leven: geboorte, huwelijk en overlijden.





Verder kan je er een adreswijziging melden, een nieuwe identiteitskaart, een rijbewijs en een reispas aanvragen en afhalen én inlichtingen bekomen voor sociale voorzieningen, pensioenen en gehandicaptenzorg. (CML)