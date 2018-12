Personeel Abtec schaatst voor goed doel Marc Ceulemans

11 december 2018

17u45 1

In het kader van de warmste week heeft het personeel van de firma Abtec zich ingezet voor het goede doel. De keuze viel op VZW Kiosk, een zorgorganisatie voor kinderen die verkeren in moeilijke en complexe thuissituaties.

De schaatspiste die een avond werd afgehuurd, werd opgefleurd door het Abtect personeel. De schaatsers werden ontvangen met een hapje en een drankje. DJ Stijn la Vida had zich geëngageerd om voor sfeermuziek te zorgen. Het bedrijf Abtec is gevestigd in het Neerveld 8 in Kontich. De firma is een dynamische onderneming die gespecialiseerd is in het uitvoeren van werken op gevaarlijke hoogtes, dieptes en moeilijk bereikbare plaatsen. “We willen van dit evenement een jaarlijkse gewoonte maken”, klinkt het bij het personeel van Abtec.