Parken en bossen gesloten 02u38 0

Door het stormweer met rukwinden, dat voor gisternacht voorspeld werd, zijn alle parken en bossen in Kontich en Waarloos gesloten. De voorzorgsmaatregel die door het gemeentebestuur werd genomen, geldt tot vandaag 12 uur.





Voor niet-dringende opdrachten kan je de brandweer contacteren via het nummer 1722, of via het administratieve nummer 03/457.82.20 of per mail via kontich@brandweer.zonerand.be