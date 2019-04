Paaseitjes rapen voor jong en oud in gemeentepark Marc Ceulemans

17 april 2019

12u00 0 Kontich Nu zaterdag om 15 uur start de befaamde Paasworp, georganiseerd door de Handelsvereniging VANK met medewerking van het gemeentebestuur en de brandweer.

Kinderen maar ook volwassenen kunnen naar hartenlust in het gemeentepark paaseitjes rapen. De groepen worden opgesplitst in leeftijdscategorieën. De kleinsten worden begeleid door paashazen. De anderen zullen moeten rekenen op hun lenigheid. Ook de volwassenen zullen zich moeten reppen. Voor hen kruipen de paashazen in de ladderlift om de eitjes vanuit de hoogte naar beneden te werpen.

