Paaseitjes rapen met paashazen 29 maart 2018

02u35 0

Nu zaterdag om 15 uur worden enkele honderden kinderen door een vijftal paashazen opgewacht in het gemeentepark van Kontich. De allerkleinsten mogen samen met de paashazen chocolade eitjes gaan zoeken. Voor de groteren is het reppen geblazen. Vanuit de ladderlift van de brandweer zullen de 'langoortjes' de lekkernijen naar beneden werpen.





Ook de volwassenen werden niet vergeten. Ieder gezin kreeg een enveloppe met een aantal aankoopbonnen. Die kunnen ze omruilen bij de leden van de handelsvereniging VANK die initiatiefnemer is van dit evenement, met de steun van het gemeentebestuur, gemeentediensten en de brandweer.





Meer info op www.vankkontich.be (CML)