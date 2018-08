Ouders en kinderen kunnen samen ravotten in Speelpunt 30 augustus 2018

02u33 0

Op initiatief van het 'Huis van het Kind' en met medewerking van het OCMW en Kind en Gezin, wordt op 5 september 'Het Speelpunt' opgestart.





Het is een project waar baby's en peuters van 0 tot 3 jaar gratis met hun ouders of grootouders samen kunnen spelen en ontspannen. De organisatie rekent hiervoor op vrijwilligers.





"Tussendoor kunnen ze wat ervaringen uitwisselen met andere mama's of papa's en een babbeltje doen met mensen van Kind en Gezin. Die hebben een pak ervaring en kennis over hoe baby's en peuters ontwikkelen en groeien. Het is belangrijk dat kinderen alle kansen krijgen om te spelen, te leren, samen met andere kinderen en met andere ouders of grootouders", legt Peter van Cleemput, verantwoordelijke van het Speelpunt uit. "Het Speelpunt is geen kinderopvang. Je blijft zelf bij je kind en bent er ook zelf verantwoordelijk voor."





De kleintjes worden met hun ouders of grootouders in het Consultatiebureau van Kind en Gezin van het OCMW Antwerpsesteenweg 62, tussen 9 uur en 11.30, verwacht, op 5 en 19 september, 3 en 17 oktober, 7 en 21 november, 5 en 19 december 2018. Info: www.huisvanhetkindkontich.be/hetspeelpunt.





Wil je graag als vrijwilliger Het Speelpunt mee begeleiden? Contacteer dan de verantwoordelijke op 03/451.14.21 of via e-mail vrijwilligerswerk@ocmwkontich.be. (CML)