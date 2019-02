Oude loods achter Carrefour Kontich uitgebrand Sander Bral

21 februari 2019

10u09 0 Kontich Een loods achter het Kontichse filiaal van supermarktketen Carrefour op de Mechelsesteenweg is in de nacht van woensdag op donderdag volledig uitgebrand. Er vielen geen gewonden en Carrefour zelf leed geen schade. Mogelijk is er asbest vrijgekomen bij de brand.

Eerst dachten de hulpdiensten nog dat Carrefour zelf in de fik stond, maar bij aankomst bleek al snel dat het ging om een oude loods achter de winkel. De vlammen sloegen hoog uit het dak van de opslagplaats en er ontstond een enorme rookpluim. De brandweer had zijn handen vol om de situatie onder controle te krijgen. De winkel kon gevrijwaard worden maar de loods brandde wel volledig uit. Niemand raakte gewond.

Mogelijk lagen er asbestplaten op de loods. De milieudienst van de gemeente onderzoekt of er sprake is van verontreiniging. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak van de brand was.